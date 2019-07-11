Радикальные меры. Продажу пива могут запретить в жилых домах Кузбасса

С такой инициативой выступили ветераны на заседании старейшин. Идею поддержал и молодежный парламент. Сегодня вопрос обсудили в областном совете.

73 литра пива в прошлом году употребил каждый кузбассовец. Для сравнения — по Сибири этот показатель не превышает 62 литров. Ежегодно цифры растут. С проблемой борются. Прошлой осенью по инициативе Сергея Цивилева был разработан законопроект о сокращении числа магазинов по розничной продаже пива, расположенных на первых этажах многоквартирных домов. Результат есть. 54 магазина закрыты, 10 объектов перестали продавать алкоголь. А некоторые предприниматели, чтобы избежать ограничений в работе, находят лазейки. Перепрофилируются в бары и кафе.

Алкогольный напиток продолжает оставаться доступным. В некоторых домах — по три точки. Закон ужесточат. Рассматривается вопрос о полном запрете продажи разливного пива в многоквартирных жилых домах.

На своей страничке в социальных сетях Сергей Цивилев вынес вопрос на обсуждение общественности. Большинство кузбассовцев мнение губернатора поддержали.

По итогам слушаний, молодёжный парламент поддержал инициативу губернатора. В ближайшее время будет создана рабочая группа, которая изучит, как применяется антипивной закон в других регионах. Лучшие практики реализуют в Кузбассе.