Картина дня в рубрике «Это обсуждают»

1.Кемеровчане выбрали название сквера на месте сгоревшей «Зимней вишни». Победу одержал вариант «Сквер Ангелов». Голосование проходило на сайте администрации г. Кемерово. Участие в нем приняли более 17 тыс. человек. «Сквер Ангелов» набрал почти 48% голосов. На втором месте «Тихий сквер». Замкнул тройку «Сквер памяти».

2.Детские лагеря в Междуреченске посетили кинологи со своими четвероногими подопечными. Главная цель подобных встреч — научить ребят общению с собаками. Животные под чутким руководством продемонстрировали детям различные трюки и результат дрессировки.

3.В Анжеро-Судженске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню города. В этом году ему исполнилось 88 лет. Горожане принимали участие в велопробеге, фестивале красок холли, наслаждались концертом и знакомились с тематическими площадками.

4.Фазаны, страусы, лебеди, олени, верблюд и пони. Каждый вид по-своему уникален. Семья Конюховых из Ленинска-Кузнецкого превратила свой двор в настоящий мини-зоопарк. За животными и птицами супруги ухаживают сами. На своей же плантации выращивают для питомцев зеленый корм.