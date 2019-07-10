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Глеб Орлов проверил подготовку Гурьевска к празднованию Дня шахтёра

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Гурьевская школа №16 совсем скоро порадует горожан новым обликом. Практически завершены работы по обновлению кровли. Готовится к облицовке фасад здания. Долгожданный сюрприз для школьников – спортивная площадка на территории учреждения.

Преображается и детский сад «Ласточка». К сентябрю завершат строительство детского сада «Планета детства». Он откроет двери для 140 ребят.

Стремительно преображаются Дворец культуры и парк имени Дмитрия Попова в Салаире. Уже завершена реставрация художественной росписи, установлены окна и двери, уложен паркет. Внутренняя отделка и фасадные работы практически завершены.

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