В Междуреченске прошел этнофестиваль «Легенды Томусы»

Горожане приняли участие в водном сплаве и приблизились к шорской культуре.

Родилась у Шаман Горы красавица дочь. За синие глазки и природную смекалку дали ей имя Уса, что значит умелица. Когда она выросла, родственники стали советовать лучших женихов. Уса выбрала любовь и отправилась к Тому, а за ней и участники фестиваля.

64 плавательных средства. Флаг России — в центре, название команды крупными буквами, и даже вёсла не простые, а с напутствием. «Россия, вперёд!». Так стартовала самая большая команда фестиваля — «Серебряный возраст». В её составе около 30-ти человек.

Междуреченцы к участию подошли творчески. «Царевны», «Крутые суслики», «Красные шапочки», «Морячки» и многие другие. Всего около 170 человек участвовали в сплаве по Томи.

Погода не подвела. Самая оптимальная для сплава. Не было ни дождя, ни жары. По пути команды останавливались на трёх островах, где повстречались с духами. Выполняли задание и получали специальные атрибуты. Духи воды и огня подарили гостям ленты, которые исполняют желания.

Все участники в этот день узнали о легенде рек Томь и Уса, побывали на их свадьбе. Узнали больше об истории шорцев. Как готовили еду, в какие игры играли, как проводили обряды и даже как ходили на охоту. По сей день Томь и Уса текут рядом, прижавшись друг к другу. Неразлучные навеки. Весело поблёскивая в лучах яркого солнца.