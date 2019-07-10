Рекордные показатели, ближайшие планы и предстоящий День строителя. Темы брифинга начальника департамента строительства администрации Кемеровской области Ирины Печёркиной

Отрасль развивается. В цифрах сравнение более чем показательное. Рекордная сумма в 6 млрд рублей будет направлена в 2019 году из федерального бюджета на строительство жилья в Кузбассе. Это в 4 раза больше, чем в 2018 году. На разных этапах сейчас находится возведение 28 детских садов, которые сдадут в эксплуатацию в течение трёх лет. Планируется строительство современных школ.

В строительной отрасли региона в настоящее время трудятся порядка 3000 человек. Ещё столько же — ветераны. Все они будут принимать поздравления с Днём строителя. Праздничные мероприятия пройдут в Новокузнецке, Белове и Кемерове.

11 июля южная столица будет принимать конференцию архитекторов, проектировщиков и изыскателей. 20 июля — зрелищный фестиваль с мастер-классами и шоу строительной техники пройдёт в Белове. А 8 августа руководители крупных строительных компаний соберутся в Кемерове.