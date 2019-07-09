В Кузбассе — снова жара. Как правильно спасаться от высоких температур

Синоптики говорят, резкая смена погоды характерна для этого лета.

Машина с кондиционером, пожалуй, сегодня единственный транспорт, где можно спастись от жары. Но, к сожалению, не все могут позволить себе такой комфорт. Кому-то приходится ездить на общественном транспорте, где даже открытые люки и окна не спасают от духоты в безветренную погоду. Ребятня радуется палящему солнцу, а взрослое население, в большинстве своём, вынужденно справляться с летним зноем кто как может.

Воздух в Кузбассе начал прогреваться ещё на прошлой неделе. В такую погоду врачи рекомендуют пить больше воды. Это, по словам специалистов, поможет восстановить водный баланс организма.

Тем временем городские пляжи едва справляются с потоком отдыхающих. Яркий аншлаг с надписью: «Купаться запрещено», по сути, означает, что безопасность и чистоту воды никто не гарантирует. Однако, это мало кого останавливает. Ведь когда палит солнце все средства и водоёмы хороши.

Как обещают синоптики, жара продержится до конца месяца. Временами столбик термометра может превысить отметку в 30 градусов. А значит, самое время брать купальники и загорать.