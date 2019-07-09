«Умные каникулы» проходят у школьников Беловского района

В этом году у Беловского водохранилища или моря, как его привыкли называть кузбассовцы — юбилей. 55 лет назад здесь построили дамбу, открыли электростанцию. Береговая линия в 91 километр стала излюбленной зоной отдыха, в том числе и детского.

Море воды и вкусного воздуха. Это и есть отдых в «Радуге». А ещё «Радуга» — это «Умные каникулы». В увлекательный процесс познаний и опытов вовлечён целый отряд. 15 отличников, одарённых и целеустремлённых школьников из сёл, деревень и посёлков Беловского района.

Профильная смена для отличников. Школьники 8-10 классов здесь изучают точные и гуманитарные науки углублённо. В этот раз приверженцы точных наук удивляли сверстников-гуманитариев. Измеряли расстояние между берегами водохранилища с помощью карандаша, листа бумаги и транспортира. Вот она — сила знания.

На занятия в день — 4 часа. Остальное — отдых, игры, спортивные эстафеты, музыкальные репетиции.

Отличная работа взрослых — залог замечательных каникул для детворы. В этом году руководство района направило на организацию отдыха школьников 7 млн 300 тысяч рублей. Не выезжая из региона, с пользой для здоровья и интеллекта поведут время свыше 4 тысяч школьников Беловского района.