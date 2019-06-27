Сергей Цивилев в ходе рабочей поездки посетил посёлок Трещевский Топкинского района

Здесь губернатор осмотрел школу, фельдшерско-акушерский пункт и пообщался с врачом, приехавшим в Кузбасс из Алтайского края.

Посещение посёлка Трещевский Сергей Цивилев начал с возложения цветов в часовне, построенной в память пострадавших в «Зимней вишне». После осмотрел ход капитального ремонта сельской школы. Глава региона отметил недостатки проектирования. Разработчики не запланировали реконструкцию детского сада.

Посетил губернатор и местный ФАП. В посёлке более 5 лет не было медицинского работника. Сейчас на должности фельдшера Владимир Соклаков. Работа — по совместительству. Основная, как и у его жены Ольги — врач «скорой помощи». Семья Соклаковых переехала в Кузбасс из Алтайского края по федеральной программе «Земский фельдшер». Она рассчитана на привлечение профессиональных врачей к работе в сельской местности. Согласно программе, Соклаковы получат служебную квартиру в Топках.

Кстати, с этого года в Кузбассе начала действовать ещё одна мера для привлечения кадров. Врачи дефицитных специальностей и фельдшеры, которые впервые устроятся в сельские медицинские пункты или в отделения «скорой помощи» районных больниц, могут претендовать на выплату в размере 1 миллиона рублей.