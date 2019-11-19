Укрепление сотрудничества: делегация провинции Шаньси КНР прибыла в Кузбасс

В состав делегации вошли: заместитель председателя Народного политического консультативного совета провинции Шаньси Жуйпэн Чжан, заместитель начальника Управления культуры и туризма Народного правительства провинции Шаньси Чжунся Чжэн, заместитель начальника Канцелярии иностранных дел Народного Правительства провинции Шаньси Юань Чжан, заведующий сектором Администрации Народного политического консультативного совета провинции Шаньси Пифэн Чжай, ректор Шаньсийского театрального института Юйхуэй Се, референт Канцелярии иностранных дел Народного Правительства провинции Шаньси Янь Бай.

В областной администрации заместитель губернатора Ольга Турбаба встретилась с представителями провинции Шаньси. На встрече присутствовали: заместитель начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Татьяна Акимова, заместитель начальника департамента молодежной политики и спорта Кемеровской области Дмитрий Черноскутов, ректор Кемеровского государственного института культуры Александр Шунков.

Как отметил председатель делегации Жуйпэн Чжан, цель визита – укрепление сотрудничества провинции Шаньси и Кузбасса в культурно-гуманитарной и туристической сферах, обсуждение состояния и перспектив сотрудничества.

Ольга Турбаба подчеркнула, что у Кузбасса и провинции Шаньси сложились давние дружественные отношения. Представители Шаньси неоднократно посещали наш регион. В целом Китай является давним и важным партнером области: по итогам 2018 года общий товарооборот составил более 900 млн долларов США. В текущем году Китай является лидером по объему импортных поставок в Кузбасс среди всех внешнеторговых партнеров региона. На сегодняшний день в области действуют 24 совместных предприятия и организации с привлечением китайского капитала. Они осуществляют деятельность в самых разных сферах: деревообработки и лесозаготовки, агропромышленного комплекса, торговли продукцией и оборудованием. Кузбасские и китайские предприятия связывает торгово-экономическое сотрудничество. Налажено взаимодействие и у образовательных организаций. В текущем учебном году в кузбасских вузах обучаются 63 студента из Китайской Народной Республики. Из них наибольшее количество студентов обучаются в Кемеровском государственном институте культуры по направлениям подготовки «дизайн», «вокальное искусство», «музыкально-инструментальное искусство». В Кемеровском государственном университете работает Центр изучения китайского языка. Кроме того, прочные связи регионов сложились в научной и культурной сферах.

По словам Жуйпэн Чжан, в провинции Шаньси в настоящее время активно развивается несколько сфер: углехимия, энергетика, туризм и культура. Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия именно в этих сферах.

Сегодня в рамках визита представители КНР и Кузбасса достигли договоренностей в двух направлениях.

Департамент культуры и национальной политики Кемеровской области заключил меморандум о сотрудничестве с Управлением культуры и туризма провинции Шаньси (Китайская Народная Республика). В Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова подписи в документе поставили заместитель начальника департамента Татьяна Акимова и заместитель начальника Управления культуры и туризма Народного правительства провинции Шаньси Чжунся Чжэн. Стороны планируют обмениваться опытом и информацией, содействовать в проведении разнообразных обменных выступлений и развитии сотрудничества между театрами, проводить мероприятия по сохранению объектов нематериального культурного наследия: выставки, мастер – классы.

«Мы уже сейчас сотрудничаем с Китайской Народной Республикой в сфере культуры. Например, наш Губернаторский симфонический оркестр неоднократно выезжал в Китай на гастроли. Но сегодняшний меморандум позволит расширить границы взаимодействия. Уже в январе «Сибирский калейдоскоп» совместно с оркестром русских народных инструментов тоже поедет на гастроли. У провинции Шаньси большая заинтересованность в сотрудничестве в сфере театрального искусства, в обмене театральными постановками. Также сегодня делегацию Кузбасса пригласили на кинофестиваль в Шаньси», – отметила Татьяна Акимова.

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области и Управление культуры и туризма провинции Шаньси (Китай) заключили меморандум о сотрудничестве в области туризма. Подписание документа состоялось в ходе посещения гостями эко-комплекса «Танай» в Промышленновском районе. Подписи поставили заместитель начальника Управления культуры и туризма Народного правительства провинции Шаньси Чжунся Чжэн, заместитель начальника департамента Дмитрий Черноскутов. Стороны договорились осуществлять обмен опытом и информацией, в том числе о сотрудничестве между туристическими фирмами и СМИ, о предстоящих мероприятиях в сфере туризма, а также укреплять сотрудничество по продвижению туристских ресурсов.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.