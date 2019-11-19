Губернскому центру горнолыжного спорта и сноуборда вручен сертификат на инвентарь

В Таштаголе в Губернском центре горнолыжного спорта и сноуборда стартовал новый зимний сезон программы «Лыжи мечты». В мероприятии приняли участие губернатор Сергей Цивилев и председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области Анна Цивилева.

Участниками первого в этом сезоне заезда в рамках реабилитационной программы стали дети с ограниченными возможностями здоровья из Ленинска-Кузнецкого. Ребята пройдут 12-дневный курс восстановления под руководством восьми профессиональных тренеров, также врача-невролога.

Сергей Цивилев пообщался с участниками программы, тренерами центра, родителями, а также спортсменами школы олимпийского резерва по сноуборду и горнолыжному спорту Таштагольского района. Губернатор пожелал побед спортсменам-участникам всероссийских соревнований на предстоящих гонках и оставил роспись на шлеме юной спортсменки Софьи Ивановой на удачу.

Тренеры Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда, специалисты программы «Лыжи мечты» рассказали о результатах, которые ребята достигли в рамках реабилитационных занятий.

Анна Цивилева вручила Губернскому центру горнолыжного спорта и сноуборда сертификат на приобретение 10 пар горных лыж и специализированных ботинок для занятий. Это стало возможно благодаря подписанному соглашению в марте в рамках Международного женского форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов». «Уверена, что занятия горнолыжным спортом помогут детям ускорить процесс лечения и сделают жизнь ребят более интересной и активной», — прокомментировала Анна Цивилева.

ДЛЯ СПРАВКИ. «Лыжи мечты» — это всероссийская программа эффективной реабилитации и социализации для людей с детским церебральным параличом, аутизмом, синдромом Дауна, нарушениями зрения и другими ограниченными возможностями здоровья. Областной проект программы «Лыжи мечты» входит в тройку самых крупных и существует с 2015 года на базе Губернского центра горнолыжного спорта и сноуборда. За это время реабилитацию прошли свыше 400 кузбасских ребят. В зимний сезон в Кузбассе планируется порядка семи смен программы «Лыжи мечты» при участии 70 детей из Ленинска-Кузнецкого, Калтана, Прокопьевского и Беловского района.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области.