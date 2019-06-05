В Новокузнецке продолжает работу крупнейший за всю свою историю Международный угольный форум «Уголь России и Майнинг»

Больше 700 компаний из разных стран представляют свою продукции и новые технологии. Среди постоянных участников форума — группа компаний «КузбассШахтПроект».

Горно-строительная компания «КузбассШахтПроект» в форуме «Уголь России и Майнинг» участвует с момента своего основания. Больше 10 лет назад начинали с производства крепи горных выработок. Сейчас это — Группа компаний с широким спектром деятельности, включающим строительно-монтажные работы, проведение и крепление горных выработок. Два года назад открыли свой литейный завод.

Передовые технологии гарантируют высокую точность отливок. Кузбасский литейный завод изготавливает самые сложные металлические детали и конструкции, которые применяются во всех сферах промышленности, и выполняет важную задачу импортозамещения комплектующих деталей.

Сейчас группа компаний «КузбассШахтПроект», чьи услуги и продукция очень востребованы в нашем регионе, расширяет географию, выходя на рынок ближнего зарубежья.