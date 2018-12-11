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Учебная тренировка по ликвидации условного пожара пройдет сегодня в Кировском районе областного центра

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Пятиэтажный жилой дом, на котором будут отрабатывать навыки специалисты экстренных служб, расположен по улице Инициативная, 48А. Здание не оборудовано системой пожаротушения, что позволит отработать действия при ситуации, когда пожарным придется надеяться только на себя.

В учебных мероприятиях будут задействованы два расчёта «Пожарно-спасательной части № 3 по охране Кировского района», отдел защиты населения и территории Кировского района, ж.р. Кедровка, Промышлённовский МБУ «УГОЧС», отдел полиции «Кировский».

Планируемое время начала – 14 часов.

 

Источник: Администрация города Кемерово

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