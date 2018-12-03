Более одного миллиарда рублей в 2019 году из областного бюджета выделят на обеспечение жильем льготников региона

Об этом стало известно в ходе селекторного совещания с заместителем председателя Правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталием Мутко.

Замгубернатора Кемеровской области Глеб Орлов доложил обстановку в регионе по вопросам строительства и улучшения жилищных условий.

В Кузбассе своей очереди ожидают порядка 12 тысяч семей. Из них почти 10 тысяч — дети-сироты.

На сегодняшний день в области 46 застройщиков и более двухсот объектов долевого строительства.

При этом отмечается снижение количества застройщиков и вводимого ими жилья. Это связано с увеличением процента обязательных отчислений в фонд компенсаций, отсутствие нормативной базы и единых правил для банков, застройщиков и граждан, заключающих сделку.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области