Создание вертикали онкологической службы станет одним из этапов реформирования системы здравоохранения Кузбасса

Как отметил Виктор Луценко, главный врач Областного клинического онкологического диспансера,

вертикализация позволит унифицировать подходы к диагностике и лечению пациентов на территории всей Кемеровской области.

На сегодняшний день на юге региона показатели смертности от онкозаболеваний выше, чем на севере. Там имеются проблемы с ранней диагностикой и с онкоскринингом. Ситуация, когда в каждой медицинской организации свой руководитель со своим видением, возможностями и

подходами к диагностике и лечению, проблемы не решает. Создание же вертикали онкологической службы в Кузбассе позволит более грамотно распределить ресурсы и сделать возможным получение квалифицированной помощи по единому стандарту для всех жителей области. Кроме того, удастся сэкономить средства за счет сокращения расходов на обслуживание административно-управленческого аппарата, направив их на приобретение современных эффективных препаратов и оснащение материально-технической базы диспансеров.

В рамках реформирования онкологической службы также планируется увеличение количества онкологических хирургических и химиотерапевтических коек, а также мест в дневном стационаре. Кроме того, прорабатывается возможность строительства нового хирургического корпуса областного онкодиспансера.