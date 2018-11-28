Кемеровскому пенсионеру предъявлено обвинение в убийстве приятеля

По информации Следственного комитета 7 ноября текущего года обвиняемый пришел в гости к другу детства. В ходе распития спиртных напитков у мужчин произошел словесный конфликт, результатом которого стали несколько ножевых ранений хозяину квартиры. После чего злоумышленник спокойно удалился из квартиры.

Примечательно, что потерпевший сам закрыл за ним дверь. В течение нескольких дней мужчина приходил навещать друга, но двери никто не открывал. Тогда он обратился в полицию и рассказал о произошедшем.

Приехавшие на место сотрудники полиции обнаружили тело потерпевшего. Подозреваемый был задержан и дал признательные показания. Сейчас он заключен под стражу. Ведется следствие.