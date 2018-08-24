С бывшего заместителя главы Прокопьевска взыскали сумму полученной им взятки

Как сообщает сайт областной Прокуратуры, в июле 2017 года Центральный районный суд Прокопьевска признал экс-чиновника виновным в получении двух взяток на общую сумму 700 тысяч рублей.

Согласно действующему порядку, городской прокурор обратился в гражданско-правовой суд с требованием взыскать в пользу государства сумму полученной бывшим чиновником взятки.

Суд требование прокурора удовлетворил. Однако, обвиняемый отказался признать решение суда и подал апелляцию.

Кемеровский областной суд оставил решение без изменений. Оно вступило в законную силу.