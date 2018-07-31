На празднике областного дня Шахтёра Олег Газманов выйдет на сцену с одним из жителей региона

Спеть вместе с народным артистом России для многих — мечта. И для жителей Кузбасса она может стать реальностью. Столица торжеств в 2018-ом — колыбель железной руды — Таштагол. Там своим творчеством в дни праздника кузбассовцев порадует Олег Газманов. Вдохновленный частыми гастролями на шахтерскую землю, он написал песню. Про тех, кто живет в угольном крае.

Чтобы выступить на таштагольской сцене вместе с артистом, нужно спеть этот припев, записать исполнение на видео и отправить на электронный адрес. Первая заявка поступила от кемеровчанки Анастасии.

Анастасия ПОНАСЕНКО

«Для меня это очень важно, так как давно занимаюсь вокалом, всегда мечтала спеть на такой сецене. С таким великим артистом. И тут попался такой шанс, что можно записать припев. И, может быть, все у меня получится».

Использовать шанс может каждый кузбассовец. Запиши свой вариант исполнения, и, возможно, именно ты разделишь сцену с народным артистом на главном празднике шахтерского края.