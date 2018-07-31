В Кузбассе драгдилера приговорили к 10 годам лишения свободы

В марте этого года сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков узнали, что новокузнечанин регулярно делает «закладки» синтетических веществ в нескольких городах Кузбасса.

Наркоторговца задержали с поличным. У него в карманах было обнаружено 140 клип — боксов с наркотическим веществом.

В ходе обыска в квартире подозреваемого оперуполномоченные изъяли электронные весы, мерную ложку и синтетическую «соль» общей массой более 1 килограмма.

В ходе следствия выяснилось, что обвиняемый выполнял функции курьера. Партии запрещённых веществ, заказанные в интернет- магазине, он получал в Новосибирской области, доставлял в Новокузнецк. Далее – фасовал и распространял по близлежащим городам.

Свою вину драгдилер полностью признал. После сбора доказательств ему было предъявлено обвинение по ч.3 ст.30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» — ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Сбытчика приговорили к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Изъятые наркотики будут уничтожены.

Фото: 42.мвд.рф