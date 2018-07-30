В Берёзовском прошёл традиционный городской турслет

На одной площадке собралось более 10 команд-представителей учреждений и предприятий муниципалитета.

12 команд — работники бюджетных организаций, администрации, промышленных предприятий и коммунальной сферы. Здесь они все — туристы. А значит, и живут по туристическим правилам — поставили палатку, разбили бивуак, не взирая на плохую погоду. Есть и новички и уже опытные «туристы». В первом конкурсе — визитке, команды старались удивить членов жюри своими образами. От русских красавиц и охотников за настроением, до настоящих разбойников.

Вячеслав ЧАЙКОВСКИЙ

УЧАСТНИК ТУРСЛЁТА

«Разбойники. Это напрашивается, лежит сверху. Благодаря нашим СМИ, официальным и неофициальным, ЖЭК — потрошитель сегодня такой слоган, во всем виноваты ЖКХ, поэтому мы не стали идти против ветра, поплыли по этой волне, новой модной. И я думаю, что мы угадали .»

Кроме творческих талантов, каждый турист должен иметь и хорошую физическую подготовку. Традиционно для участников готовится соревновательная программа. Полоса препятствий, перетягивание каната, конкурс туристических блюд и газеты. Завершается турслёт песнями у костра.

Дмитрий ТИТОВ

ГЛАВА БЕРЁЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Песни у костра вечером, импровизированный костер, но такое единение команд, когда половина города становятся просто вместе, а вместе — мы всегда сила. Поэтому для того, чтобы процветал город, необходимы такие мероприятия, потому что они объединяют разные сферы.»

После нелегкой борьбы первое место заняла команда администрации Берёзовского городского округа, второе — предприниматели. Третье — сборная депутатов и молодежного совета. Команда собралась впервые и сразу оказались в призах. За свою историю туристический фестиваль превратился из маленького корпоративного мероприятия работников бюджетной сферы в традиционный большой городской праздник. В планах у берёзовчан уже в следующем году пригласить на турслёт команду Кемеровского района.