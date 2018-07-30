В регионе продолжается прием заявок на конкурс «Лидеры Кузбасса»

В нем могут принять участие люди с высшим образованием и с опытом работы на руководящей должности.

Экологически чистый и любимый… дом. Так расшифровывается название садового товарищества ЭЧИЛД в деревне Смолино Кемеровского района. Матвей Ваганов руководитель и идейный вдохновитель. А еще участник конкурса «Лидеры Кузбасса». Матвей предлагает программу развития садоводческих хозяйств. В ней сразу несколько направлений: создание ассоциации садоводов региона, закупочных пунктов и сезонных ярмарок, создание мобильного приложения.



Матвей ВАГАНОВ

УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ КУЗБАССА»



«Разработка мобильного приложения «Садовод Кузбасса», которое позволит систематизировать работу практически всех садовых товариществ в Кузбассе. И в этом направлении мы будем первыми в России.»

Через личный кабинет в мобильном приложении каждый садовод сможет следить за показателями приборов учета: воды, тепла, электричества. И оплачивать их. Принимать участие в собраниях товариществ дистанционно. Что особенно актуально. В Кузбассе более 2 тысяч товариществ и 700 тысяч садоводов.

Матвей ВАГАНОВ

УЧАСТНИК КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ КУЗБАССА»

«Садоводческое движение в Кузбассе стремительно молодеет. Даже на примере нашего садового товарищества я могу сказать, что большая часть это диапазон от 30 до 40-ка. Это состоявшиеся люди с семьей, с детьми. Они заинтересованы в развитии, в том числе в цифровом направлении, в вопросах экологии.»

Заявки на участие в конкурсе «Лидеры Кузбасса» принимаются до 7 августа. Условия для кандидатов: высшее образование, степень — не ниже магистра, опыт работы на управляющей должности — не менее трех лет. Лидеров конкурса определит народное голосование, а затем конкурсная комиссия выберет 60 лучших проектов. Их авторы пройдут обучение в инновационной школе «Сколково».