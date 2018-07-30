Мастер спорта из Кузбасса

Накануне в Москве чествовали футболистов.

Напомним, национальная команда России смогла дойти до четвертьфинальной стадии домашнего Чемпионата мира, где в серии пенальти уступила хорватам.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил команду с историческим результатом. Тренеру сборной, Станиславу Черчесову, глава государства вручил орден «Александра Невского». Игоря Акинфеева и Сергея Игнашевича наградил орденами «Почета». Остальные представители национальной команды получили почетные грамоты с присвоением званий мастеров спорта.

Награду получил и Александр Головин. Воспитанник кузбасской школы футбола находится в расположении европейского клуба «Монако», но, несмотря на это, вернулся в Москву на вручение наград.