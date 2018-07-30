В Госдуме планируют ужесточить наказание за нарушение требований безопасности при производстве и выполнении работ

Ужесточить уголовное наказание за нарушение требований безопасности при производстве и выполнении работ, в результате которых погибли люди, – основание нового законопроекта Госдумы.

В настоящее время за эти нарушения предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы. Депутаты считают, что отсутствие нижнего предела не позволяет в полной мере осудить виновных, которые чаще всего получают условный срок.

Законопроект был предложен после трагедии в «Зимней вишне», в результате которой погибло более 60 человек.

Напомним, накануне Александр Мамонтов и Григорий Терентьев — основные подозреваемые в уголовном деле о «Зимней вишне» — обжаловали продление ареста.

Бывший глава ГУ МЧС по Кемеровской области и бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР ГУ МЧС по Кемеровской области должны были находиться под стражей до 25 сентября.