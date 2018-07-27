На предстоящих выходных в областном центре закроют проезд по ул. Юрия Смирнова

В Кемерове приступят к ремонту дорог на улице Юрия Смирнова.

Подрядчики отмечают, что это будет возможно только после окончания работ по замене теплосетей, которые находятся под дорожным полотном. К капитальному ремонту теплосетей приступят утром 28 июля. Работы продолжатся все выходные.

В связи с этим сквозной проезд по ул. Юрия Смирнова будет закрыт до 29 июля 20.00 часов. Для информирования водителей об изменении организации дорожного движения выставлены щиты и дорожные знаки.

Напомним, по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги» в этом году отремонтируют 75,6 км дорог областного центре, в том числе улицу Юрия Смирнова на участке от проспекта Шахтёров до улицы Цимлянской.