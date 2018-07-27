Строительство школы №160 в Тайге войдет в Стратегию 2035 

По поручению Сергея Цивилева проект строительства школы №160 в Тайге войдет в Стратегию 2035.

Накануне в ходе рабочей поездке по Тайге он посетил место, где до 2014 года находилось здание школы №160. Она работала с 1953 до 2012 года, после чего была закрыта на капитальный ремонт. А в 2014 здание снесли.

Дети были переведены в другие школы (№ 2, 32, 33, 34). На данный момент они перегружены, и ученики вынуждены заниматься в несколько смен.

Сергей Цивилев отметил, что строительство новой школы крайне необходимо городу. Врио губернатора поручил в кратчайшие сроки проработать вопрос включения проекта строительства школы в Стратегию 2035.

Строительные работы планируется начать уже в 2019 – 2021 годах. Школа будет рассчитана на 330 учеников.