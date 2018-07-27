В Кузбассе завершили расследование дела о сбыте 1,5 кг наркотиков 

Кемеровской области окончено расследование уголовного дела о покушении на сбыт более 1,5 килограммов синтетических наркотиков

Осенью 2017 года сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков задержали двух студентов политеха. Их подозревали в торговле синтетическими наркотиками.

В ходе обыска в квартире сотрудники обнаружили наркотики, подготовленные к продаже.

Всего было изъято 30 граммов «спайса», 7 граммов «соли» и 1,5 кг наркотического «реагента», который используют для изготовления курительных смесей.

Кроме того, полицейские обнаружили места, где драгдиллеры делали «закладки». Оттуда также изъяли дозы, которые молодые люди успели подготовить.

В ходе следствия подозреваемые полностью признали свою вину. Выяснилось, что они работали в интернет-магазине по торговле синтетическими наркотиками. Они получали дозы наркотиков и разносили их по тайникам. За участие в торговле фигурантам платили криптовалютой.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Обвинение предъявлено по ст. 30 ч.3 УК РФ – ст. 228.1 ч.5 УК РФ. В качестве максимальной меры наказания нарушителям грозит пожизненное лишение свободы.

Фото: 42.мвд.рф