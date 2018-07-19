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Аккредитация

Исполняющий обязанности заместителя губернатора по строительству Глеб Орлов провёл рабочее совещание в Новокузнецке

Другие новости от 19.07.2018

Речь шла о строительстве 81-й школы в Заводском районе.

Напомним, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев пообещал ввести школу в строй к январю 2019-го года.

А к Дню знаний — завершить внешнюю отделку, благоустроить прилегающую территорию и спортивную площадку. Внутри — выполнить финишную отделку первого этажа здания и подготовить один из классов, где с родителями школьников проведут собрание и отчитаются о ходе подготовки учебного заведения к приходу учеников.

Сейчас строители утепляют стены и полы, занимаются облицовкой. Прокладывают системы отопления и водоснабжения, проводку.

Комиссия, в составе которой руководители областной инспекции Госстройнадзора и Главного управления капитального строительства, выразила уверенность — намеченные сроки будут выполнены.

Фото: ako.ru

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