В Прокопьевске появился Центр бокса имени Юрия Арбчакова

Юрий Арбачаков — кузбасский боксёр, десятикратный Чемпион мира по боксу и Заслуженный мастер спорта СССР. Спортсмен лично присутствовал на торжественной церемонии открытия центра бокса.

Новый спортивный объект находится в бывшем здании филиала Сибирского государственного индустриального университета.

В здании обустроили 2 спортивных зала, тренажёрный зал, ринг 7,5 на 7,5 м. Также оборудовали раздевалки и душевые, сауну, комнаты отдыха и тренерские кабинеты.

Кроме того, предусмотрена возможность занятий спортом для людей с ограниченными возможностями здоровья.

На ремонт и оснащение здания направлено 35 млн рублей. Планируется, что в новом Центре бокса будут заниматься более тысячи юных спортсменов.

Фото: ako.ru