В Кузбассе стартовала областная акция «Первое сентября — каждому школьнику»

В ее рамках малообеспеченные семьи получат по 5 тыс. рублей. Многодетные, где воспитывается 4 и более детей школьного возраста — по 10 тысяч.

Эти средства родители смогут потратить на ярмарках, где кузбасские предприятия представят школьную форму, обувь, канцелярские товары и другие вещи и предметы для школы по сниженным ценам.

Первыми ярмарки посетят жители Таштагольского района. 20 июля 180 семей подготовятся к школе.

Школьные ярмарки пройдут во всех территориях Кемеровской области.

Фото: ako.ru