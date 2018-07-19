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Сегодня Центральный районный суд Кемерова продлил на два месяца арест бывшего главы кемеровского управления МЧС Александра Мамонтова

Другие новости от 19.07.2018

Его обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в «Зимней вишне». Срок ареста продлен до 25 сентября 2018 года.

Отметим, всего по делу о пожаре в торговом центре арестованы 11 обвиняемых.

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