Сегодня Центральный районный суд Кемерова продлил на два месяца арест бывшего главы кемеровского управления МЧС Александра Мамонтова

Его обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в «Зимней вишне». Срок ареста продлен до 25 сентября 2018 года.
Отметим, всего по делу о пожаре в торговом центре арестованы 11 обвиняемых.
Его обвиняют в халатности и растрате по делу о пожаре в «Зимней вишне». Срок ареста продлен до 25 сентября 2018 года.
Отметим, всего по делу о пожаре в торговом центре арестованы 11 обвиняемых.
Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass
За год в Кузбассе новые водительские права получили 55 тысяч водителей
В Прокопьевске прошла седьмая многопрофильная ярмарка вакансий
Новокузнечанка завоевала бронзовую медаль на Чемпионате России
В Кузбассе функционируют два пляжа для людей с ограниченными возможностями
18 августа в музее-заповеднике «Томская Писаница» состоится благотворительный марафон «Битва во имя добра»
Сотрудники Россельхознадзора оценили состояние популяций насекомых-вредителей в лесах Кузбасса
В Кузбассе в рамках Стратегии 2035 запущен пилотный проект "Бережливая поликлиника"
В Белове вручили спортивное снаряжение для занятий скандинавской ходьбой