В Кузбассе проверяют информацию, опубликованную в СМИ

Следственные органы Кузбасса в ходе мониторинга СМИ выявили информацию о халатности врачей.

Они сутки отказывались лечить кемеровчанина в тяжелом состоянии.

Мужчина поступил в больницу с черепно-мозговой травмой. Его сразу госпитализировали. Но в течение суток пребывания в больнице ему не оказали медицинской помощи.

На следующий день пострадавшего увезли в другую больницу, где ему сделали операцию и подключили к аппарату жизнеобеспечения. Сейчас он находится в коме.

По словам родственницы, ему «удалили половину мозга».

По данному факту Следственным комитетом РФ по Кемеровской области незамедлительно организована доследственная проверка.

В рамках проверки будут изучены все необходимые документы и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.