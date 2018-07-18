По инициативе Сергея Цивилева в Кузбассе проходят приемы граждан с участием специалистов областной администрации

Напомним, 27 июня врио губернатора поручил главам городов и районов лично встретиться с гражданами.

Решение принято после жалобы жителей Гурьевска. Они отметили игнорирование проблем жителей города со стороны администрации.

Приемы уже состоялись в шести городах и двух районах региона. Наибольшее количество обращений связано со сферами ЖКХ, благоустройства и ремонта дорог, жилья, образования и здравоохранения.

Предложения кузбассовцев будут включены в Стратегию 2035. Вопросы находятся на личном контроле Сергея Цивилева.

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