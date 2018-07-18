В Кузбассе запущен пилотный проект «Бережливая поликлиника»

В рамках Стратегии 2035 специалисты запустили проект «Бережливая поликлиника».

Сегодня в областной столице прошло совещание, на котором представители областной администрации и министерства здравоохранения обсудили нововведения. Задача проекта — сделать медицинскую помощь более качественной и доступной для каждого кузбассовца.

Планируется, что через год все процессы внутри поликлиники будут оптимизированы и ускорены. Например, на такие процедуры, как рентген и забор крови будет тратиться в два раза меньше времени. А в больничных коридорах не будет очередей.

На данный момент в Кузбассе пилотный проект принят только в областном центре. Но власти региона планируют расширять географию бережливых поликлиник. И такие учреждения появятся и в других городах Кузбасса.