На 5-и участках Кемерова ведутся ремонтные работы улично-дорожной сети

Дорожные строители продолжают ремонт по проекту «Безопасные и качественные дороги» на улицах Толстикова и Сибиряков-Гвардейцев.

Уже положили 2 основные полосы движения, сейчас укладывают асфальтобетонную смесь на дополнительную полосу, фрезеруют и обустраивают съезды.

2 месяца жители Кемерово наблюдают капитальный ремонт Советского проспекта. Реновация здесь проводилась последний раз полвека назад, поэтому меняют не только асфальт, но и всю подземную инженерную систему. Работы планируется завершить к 30 октября.

На участках ремонта выставлены временные дорожные знаки. Ограничение скоростного режима – до 40 км/ч.