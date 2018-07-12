Число пострадавших от укусов клещей в Кузбассе с начала сезона достигло почти 24 тысяч человек

Это на четверть меньше, чем в прошлом году.

Июль. Экватор летнего сезона и время атак опасного Сибирского клеща. А это значит — риску заражения клещевым энцефалитом подвержен каждый любитель активного отдыха на природе. Ежедневно в городах и районах области за медицинской помощью обращаются десятки кузбассовцев.

В Кемеровской области для снижения численности клещей проводят профилактические мероприятия. Обработка мест массового пребывания людей помогает в разы сократить риск встречи с опасным насекомым.

Но все же более действенным способом защиты является плановая вакцинация. В ней приняли участие более 200 тысяч человек. Специалисты рекомендуют заранее позаботиться о себе и своих близких, поставив прививку ранней осенью. Это помогает избежать серьезных последствий.

Однако, сейчас ставить противоклещевую вакцину уже поздно.

Александра ГАРНОВСКАЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Чтобы обезопасить себя от укуса клеща, нужно выполнять несколько простых правил: надевать предпочтительно светлую, плотно прилегающую к запястьям и щиколоткам одежду; во время пребывания в лесу как можно чаще осматривать себя и близких, обращая внимание на любимые для укусов места клещей: шею, уши и голову; обязательно использовать средства защиты от насекомых. Если же укус произошёл, важно в течение суток обратиться за медицинской помощью.»