Уже этой осенью из Кемерова будут запущены вечерние рейсы в Москву

Как отметил на пресс–конференции, посвященной Стратегии развития Кузбасса до 2035 года, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, также будут реконструированы два аэропорта. В Кемерове – аэропорт Алексей Леонов, в Новокузнецке — Спиченково.

В ближайшее время проектные организации должны дать ответ и по вопросу строительства аэропорта в Шерегеше. Принципиальное решение пока не принято, так как возведение и работу воздушной гавани в этом районе осложняет горный рельеф.