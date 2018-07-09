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Аккредитация

Уже этой осенью из Кемерова будут запущены вечерние рейсы в Москву

Другие новости от 09.07.2018

Как отметил на пресс–конференции, посвященной Стратегии развития Кузбасса до 2035 года, временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев, также будут реконструированы два аэропорта. В Кемерове – аэропорт Алексей Леонов, в Новокузнецке — Спиченково.

В ближайшее время проектные организации должны дать ответ и по вопросу строительства аэропорта в Шерегеше. Принципиальное решение пока не принято, так как возведение и работу воздушной гавани в этом районе осложняет горный рельеф.

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