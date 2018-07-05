В Кемерове завершился сезон школьных лагерей

Более 6000 школьников — от первоклашек до одиннадцатиклассников — отдохнули и прошли обучение. И в обычных школах, и в гимназиях работал 71 лагерь дневного пребывания.

В некоторых из них были организованы профориентационные программы: «Юный музеевед», «Экологический калейдоскоп» и «Юный техник» для учеников старших классов.

Больше половины отдыхающих – дети из малообеспеченных семей. А дети из семей мигрантов смогли пройти обучение в ежегодной лингвистической школе «Белый журавль» на базе общеобразовательной школы №80.