Первые знаки отличия «Готов к спасению жизни» получили 70 школьников и студентов Кузбасса

Проект разработан в регионе по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Сергея Цивилева после трагических событий в торговом центре «Зимняя вишня». Теперь в полку спасателей прибыло.

Бег челночный или на короткие дистанции, подтягивание на перекладине, отжимание, плавание. Сдать нормы федеральной программы «Готов к труду и обороне» и получить знак отличия сегодня — престижно. Однако, порой, одной физической подготовки не хватает.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Сколько бы мы ни вкладывали средств в техническое обеспечение безопасности зданий, сооружений, без подготовленных людей безопасность обеспечить невозможно.

Это не простой путь, но очень достойный. Это путь ответственных людей. Людей, которые ценят и понимают, как дорога жизнь.»

Взять лучшее, добавив необходимое. Проект «Готов к спасению жизни» это не только нормы ГТО. С курсантами школьных и студенческих отрядов работают добровольцы «Российского союза спасателей», специалисты МЧС и педагоги. Итог многомесячного обучения в небольшой инсценировке внештатной ситуации.

Экзамен пройден. 70 школьников и студентов получили первые в России знаки отличия. В торжественной обстановке они стали новыми помощниками спасателей, готовыми прийти на помощь в любую минуту.

Мария БАБАНОВА

«В спасателе, в первую очередь, есть сердце. Это человек, который оберегает сердцем человека, других людей и свою страну.»

Мери ВАРДОСАНИДЗЕ

«Готов к спасению жизни — это подтверждение того, что мы нужны. Что мы готовы помочь всегда. Нашему Кузбассу.»

Быть готовым к внештатной ситуации — несомненный плюс в современном динамичном мире. Где важно, чтобы рядом в нужный момент оказался тот, кто не спасует и обязательно протянет руку помощи.