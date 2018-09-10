Первый сибирский фестиваль альтернативной музыки пройдет в Кемерове

На два дня областная столица станет «точкой кипения» для музыкантов Кузбасса, России и даже стран зарубежья.

Этно, транс, панк и даже горловое пение с элементами электронной музыки. Фестиваль в Кемерове «Точка кипения» соберет исполнителей разных музыкальных направлений. Организаторы намеренно отказались от участия кавер-групп. Только авторская музыка. Инициатором масштабного культурного события стала Государственная филармония Кузбасса.

Елена ВЕСЕЛОВСКАЯ

ОРГАНИЗАТОР ФЕСТИВАЛЯ «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

«Наш фестиваль отличается альтернативностью, независимостью тех музыкальных направлений, которые мы представляем: транс, этно или панк. На кемеровских площадках это не звучало.»

Фестиваль будет проходить 14 и 15 сентября на двух точках города. В первый день на площадке сельскохозяйственного института выступят кузбасские коллективы. В их числе: «А-Симметрия», «Рок-нация», «7-й район».

Александр ГРАФ

УЧАСТНИК ФЕСТИВАЛЯ «ТОЧКА КИПЕНИЯ»

«Цель — максимально приобщить людей, молодежь к альтернативной музыке. Это должно быть, развиваться как направление.»

Во второй день на площади искусств перед филармонией выступят хедлайнеры фестиваля — Дэвид Браун и группа «Браззавиль» из США, коллективы из Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Санкт-Петербурга. На всех площадках порядок будут обеспечивать сотрудники полиции. Начало фестиваля в 16:00. Вход бесплатный.