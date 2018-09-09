Французский дипломат принял участие в мониторинге выборов в Кемеровской области

Как сообщает Пресс-служба Администрации Кемеровской области, Южин Берг был приглашен ассоциацией наблюдателей «Национальный общественный мониторинг» в качестве международного эксперта.

В ходе своего визита Южин посетил несколько избирательных участков, расположенных в городе Юрга, пообщался с членами комиссии, наблюдателями и горожанами, пришедшими на выборы.

Затем дипломат провел встречу с с членами территориальной избирательной комиссии Юргинского городского округа, где задал вопросы касающиеся обеспечения избирательных прав граждан и деятельности ТИК в рамках избирательных кампаний. Также, он поделился опытом проведения подобных кампаний в Европе.

Южин отметил хороший уровень в технологии и прозрачности выборов, которого удалось добиться в России к данному моменту.