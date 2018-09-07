«Кухня погоды». Выпуск 48

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Ещё одна аллея появилась в Новокузнецке в рамках всекузбасского месячника посадки деревьев
На шахте имени Тихова в Ленинск-Кузнецком районе произошло подтопление проходческого участка
70 новых школьных автобусов и 25 автомобилей скорой медицинской помощи поступят в Кузбасс
"Пусть в мире царит красота!". В кемеровской областной библиотеке 9 сентября отметят Международный день красоты
В областном центре возобновил работу центр сохранения биоразнообразия
Детский сад и школа для детей военнослужащих появятся на территории Юргинского гарнизона
Сергей Цивилев побывал с рабочим визитом в Киселевске и Прокопьевске
В Кемерове презентовали проект социально-экономического развития Кузбасса до 2035 года