Двоих новокузнечан спасли из пожара

В жилом доме по улице Дружбы загорелась квартира. О запахе дыма на лестничной клетке сообщили соседи.

В задымлённой квартире спасатели обнаружили спящих мужчину и женщину. Их сразу вывели на свежий воздух.

В результате пожара никто не пострадал. По данным МЧС, возгорание произошло в спальне. Горели подушка и постельные принадлежности. Предварительной причиной возгорания пожарные называют неосторожность при курении.

Сотрудники МЧС призывают соблюдать правила пожарной безопасности и не курить в постели. Неосторожное обращение с сигаретой может привести не только к пожару, но и к отравлению. Попав на матрас, незатушенный окурок погаснет, но образованный им очаг может тлеть от 1 до 4 часов. Горение сопровождается выделением ядовитых газов. Для того, чтобы потерять сознание, человеку достаточно вдохнуть этот газ всего один раз.

Фото: 42.mchs.gov.ru