Хоккеист из Новокузнецка получил диплом об окончании училища олимпийского резерва

Кирилл Капризов приехал в Новокузнецк, чтобы закончить учебу в Новокузнецком училище олимпийского резерва и получить диплом.

Теперь хоккеист, который принёс победу сборной России по хоккею в Пхёнчхане, является дипломированным специалистом и может преподавать в школе или детском саду физическую культуру. Или стать тренером.

Как оказалось, этот выпуск училища по праву считается «золотым»: впервые в истории учебного заведения в один год выпускаются сразу 76 студентов, среди которых – четыре отличника и десять спортсменов, входящих в сборные России по разным видам спорта. Среди них также горнолыжница и участница Олимпиады в Пхёнчхане Анастасия Силантьева, призер первенства Европы по баскетболу среди слабослышащих Вадим Запивахин, серебряный призер первенства Европы легкоатлетка Мария Третьякова, бронзовый призер Европы по регби Никита Филлипов и другие.