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В Шерегеше с 27 по 29 июня пройдёт велофестиваль «Таёжная гонка»

Другие новости от 22.06.2018

Участникам предстоит преодолеть 30 километров из нескольких подъемов и спусков.

В районе горного массива Малые Сарлыки пройдут соревнования по маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. Подобная гонка в Кузбассе состоится второй раз.

«В этом году немного изменили трассу. Она охватывает все самые красивые места в Шерегеше и подходит как для профессионалов, так и для любителей», — рассказал главный организатор «Таёжной гонки», руководитель благотворительного фонда «Поколение перемен» Евгений Шабалин.

Планируется, что в гонке примут участие около 200 человек. Сейчас заявку подали уже 50 участников. В этом году в гонке смогут принять участие и дети от 5-6 лет: для них создадут специальную трассу.

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