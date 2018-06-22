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Жителей Кемерова потревожил густой чёрный дым, который был виден практически со всех районов областного центра

Другие новости от 22.06.2018

По предварительным данным, возгорание произошло на улице. Загорелась готовая продукция — резиновая крошка. Пламя перебросилось на здание цеха. Работников в этот момент внутри помещения было.

Пётр ПИНЯЙКИН
ГЛАВНЫЙ МЕХАНИК СКЛАДА
«Рабочие вышли, как говорится, на перекур. Можно сказать, чаю попить. Увидели пламя открытое. Средствами нашими имеющимися попробовали затушить. Но было уже поздно.»

Тушили пожар, дым от которого был виден со всех районов Кемерова, 7 единиц техники и почти 40 пожарных. Внутри цеха огонь погасили быстро. Основные силы пожарные направили на борьбу с воспламенением резиновой крошки. Полностью ликвидировать пожар удалось в течение часа.

Павел КОНОНОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС
«Горела крошка резиновая на улице и внутри здания. Общая площадь возгорания составила примерно 1300 квадратных метров. На данный момент ликвидации пожара, пожарные подразделения производят проливку и разборку.»

На место пожара оперативно прибыл и.о. губернатора Сергей Цивилев. Глава региона дал необходимые распоряжения, проконтролировал работу пожарных и лично убедился в том, что никто не пострадал. По предварительным данным, причиной пожара могли стать ошибки в эксплуатации материала на производстве. Точная причина возгорания выясняется. На месте пожара работают дознаватели.

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