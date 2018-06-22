В июле в Кузбассе появятся в обращении памятные купюры достоинством 100 рублей, посвященные Чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Тираж новых банкнот был ограничен, поэтому встречаться они будут достаточно редко. Центробанк ввел новую купюру 22 мая тиражом 20 миллионов. Банкнота стала первой полимерной банкнотой в России, а также первой, которая посвящена футболу.

На одной стороне купюры изображен мальчик с мячом, который мечтает повторить подвиги знаменитых футболистов. На оборотной стороне нарисован футбольный мяч с картой России, силуэт болельщика в цветах российского флага, а также перечислены города, которые принимают мундиаль.