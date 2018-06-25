В региональном МЧС озвучили предварительную причину возгорания у цеха по производству битумной крошки

Напомним, пожар произошел в пятницу, 22 июня, на улице Тухачевского.

«Предварительно, пожар произошел из-за самовозгорания веществ и материалов», – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Сигнал о возгорании поступил в 13:50, 22 июня. На место выехали семь экипажей огнеборцев. В общей сложности, с пламенем боролись 28 специалистов МЧС.

В оперативный штаб вошел глава региона Сергей Цивилев, который лично проконтролировал ход тушения. В 15.03 специалисты ликвидировали открытое горение.

Площадь пожара составила порядка 1300 «квадратов». Никто из людей во время пожара не пострадал.