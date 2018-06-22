В День памяти и скорби возле посёлка Высокий перезахоронили останки участника ВОВ Григория Запольского

В апреле этого года в администрацию Прокопьевска поступила информация от командира Воронежского поискового отряда «Дружина» Леонида Бащева. Его отряд в ходе летней экспедиции 2014 года обнаружил на месте сражений Великой Отечественной войны возле с. Ломово Рамонского района Воронежской области останки трех солдат из Кемеровской области, в том числе прокопчаниа Запольского.

Четыре года велась работа по восстановлению личности солдата, поиску его родных, доставке саркофага с останками героя.

Поисковикам удалось выяснить, что Григорий Запольский родился в 1922 году в д. Шарыпово Красноярского края. В 30-е годы прошлого века семья переехала в Прокопьевск, родители трудились на руднике.

В 1941 году Запольский призван Прокопьевским горвоенкоматом в Красную Армию. В 19 лет младший лейтенант Григорий Запольский уже был командиром минометного взвода 841 стрелкового полка, сформированного в Прокопьевске. Стрелковый полк входил в состав 376-ой Кузбасской дивизии, боевой путь которой прошел от Воронежа до Праги. Бойцы и командиры проявляли храбрость и мужество на огненной Курской дуге, освобождали Украину, Польшу, Венгрию, Чехословакию.

Погиб Григорий Запольский в бою 24 июля 1942 года.

Фото: ako.ru