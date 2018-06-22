В Кемеровском медицинском университете торжественно вручили дипломы выпускникам

234 выпускника лечебного факультета спустя 6 лет обучения стали молодыми специалистами.

Клятва врача РФ — последний этап перед выходом в большую профессиональную жизнь. 6 лет позади. Теперь они — дипломированные врачи.

Дарья Вахрамеева уже в 8 классе определилась с будущей профессией. Училась в химико-биологическом. Поступила в медицинский университет. Стала первым в семье врачом.

Дарья ВАХРАМЕЕВА

ВЫПУСКНИЦА

«Посещение было 100%. Но лекции, если честно, не всегда посещала. Училась сначала плохо, были 3 и 4, было сложно и тяжело, а потом уже нормально. Первые три курса были ужасные. Особенно на первом. Даже хотела забрать документы. Думала, что вообще не мое. Потом, когда уже начались предметы более с клиникой связаны, и я поняла, что это мое.»

Это уже 57-ой по счету выпуск лечебного факультета в медицинском университете. 234 врача. 42 из них с красным дипломом. Отличникам документ об окончании высшего заведения сегодня лично вручил и.о. губернатора Кемеровской области. Сергей Цивилев особо подчеркнул — необходимо поднимать престиж профессии врача. Для этого важно повышать уровень развития медицины в регионе. Это — одна из целей стратегии социально экономического развития Кузбасса до 2035 года. Кстати, несмотря на то, что профессионализм выпускников кемеровского медуниверситета высоко оценивается не только в регионе, но и в дальнем зарубежье, многие все-таки предпочитают оставаться на Родине и поднимать кузбасскую медицину.

Илья ПАСЕЧНИКОВ

ВЫПУСКНИК

«Ощущения непередаваемые. Наконец-то, вот он в руках уже у тебя. Сложно было, конечно, учится, но интересно. Я планирую у нас остаться в Кузбассе. Пойти по специальности анестезиолог-реаниматолог. Мне нравилась эта специальность с курса 3. Анестезиология. Больше ничего не привлекало.»

Владимир ПАВЛЕНКО

ДЕКАН ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА

«Будем надеяться, что этот выпуск внесет свой достойный вклад в развитие здравоохранения и увеличения количества классных специалистов, врачей, которые будут действительно, как правильно заметил глава области, не услуги медицинские оказывать, а медицинскую помощь. Помогать больным выздоравливать.»

Именно они — будущее здравоохранения Кузбасса. Терапевты, кардиологи, неврологи, хирурги уже совсем скоро займут свои места в больницах и поликлиниках региона, и уже на деле докажут, что все эти года они учились не зря. Каждый день они будут бороться за здоровье и жизнь каждого жителя области.