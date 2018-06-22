В ходе поездки в Новокузнецк Сергей Цивилев посетил футбольную школу и встретился с участниками Олимпиады 2018

Накануне глава региона побывал с рабочим визитом в Новокузнецке. В ходе рабочей поездки Сергей Цивилев проверил ход работ по подготовке к 400-летию южной столицы Кузбасса, которая, как мы уже сообщали ранее, получит дополнительное финансирование из областного бюджета, а также посетил спортивные объекты. В частности, детско-юношескую футбольную школу «Металлург-Запсиб».

Руководитель региона осмотрел стадион «Запсибовец», поле с искусственным газоном, футбольный манеж, где тренировки проходят в основном зимой. В это время проходили соревнования и занятия воспитанников школы. Сергей Цивилев пообщался с юными футболистами, а те, в свою очередь, вручили ему сувенир — футбольный мяч. В ходе осмотра были выявлены некоторые недостатки. В частности, директор школы Юрий Романов сообщил о протекающей крыше в футбольном манеже. Руководитель области пообещал решить проблему. А также помочь школе и в других вопросах.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы сегодня осматривали этот спортивный комплекс. Приняли решение совместно о приобретении здесь автобуса, ПАЗика на 22 места. Он будет приобретен в ближайшее время. Надо постараться успеть до Дня города. Если есть в наличии автобусы, до дня города приобрести.»

Тут же в спортшколе «Металлург-Запсиб» состоялась и встреча Сергея Цивилева с кузбасскими олимпийцами, которые защищали честь страны и области на олимпиаде в Корее. В мероприятии приняли участие таштагольские сноубордисты Дмитрий Сарсембаев и Кристина Пауль, новокузнецкая горнолыжница Анастасия Силантьева, представитель санного спорта кемеровчанин Степан Федоров, их тренеры: Владимир Кирьянов, Алексей Ченцов и Татьяна Паутова. И, пожалуй, один из главных героев прошедших игр — хоккеист Кирилл Капризов, забросивший победную шайбу в финальном матче. Хотя сам Кирилл себя звездой не считает.

Кирилл КАПРИЗОВ

ОЛИМПИЙСКИЙ ЧЕМПИОН

«Я сам еще ничего особо не добился. Еще все впереди. Можно сказать, только все начинается. Еще очень много надо работать.»

Руководитель области поблагодарил всех за их вклад в развитие спортивной доблести Кузбасса и за пример, который они подают мальчишкам и девчонкам.