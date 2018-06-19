Июнь становится в Кузбассе самым жарким месяцем

По данным метеорологов уже второй год первый летний месяц бьет все температурные рекорды.

В этом году максимально столбики термометров повышались до + 33 градусов в Кемерове и + 35 по югу области. В прошлом году в это же время температура поднималась до +37 градусов.

Правда, есть во всей этой жаркой истории несомненный плюс. Вода в Томи тоже прогревается быстрее. Еще вчера температура воды в реке была +12, сегодня уже +16. Напомню, что рекомендуемая температура для купания взрослых +18, а детей +22,+24.